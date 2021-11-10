Общество

В обновленном сквере в центре Пскова установили более 100 скамеек

Состоялась приемка сквера на площади Ленина в Пскове после ремонта. Благоустройство общественной территории проходило по муниципальной программе «Формирование современной городской среды» в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе городской администрации.

Подрядная организация ООО «СтройРегион» обновила в парке всю дорожную одежду и тротуарную плитку. На территории появилось более сотни скамеек и лавок, установлены велопарковки и урны.

Пространство теперь освещают более 50 светодиодных светильников. В работы по озеленению вошли посев газона, посадка около 150 деревьев и кустарников, в том числе сирени, клена, кизильника и голубой ели.

Заказчиком выступило управление городского хозяйства администрации города Пскова. Закончить работы планировали 31 августа, однако из-за погодных условий весной, задержек поставок малых архитектурных форм и саженцев срок сдачи объекта был сдвинут.

В связи с нарушением условий контракта к подрядной организации применят штрафные санкции.