Общество

Начинается видеотрансляция пресс-конференции, посвященой проекту «Экомышление»

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию пресс-конференции «Итоги и перспективы реализации проекта "Экомышление"», которая начинается в Общественном пресс-центре Псковской Ленты Новостей.

Проект был запущен в феврале текущего года в целях формирования у детей и подростков экологического мировоззрения и полезных экопривычек. В его основу легла серия экологических уроков, в ходе которых школьники не только получают новые знания, но и закрепляют их на практике. Какие школы уже стали участниками проекта «Экомышление» и получит ли он дальнейшее распространение в регионе? Чему учат детей на экологических уроках? Почему к проекту решили присоединиться коммерческие организации и волонтеры? Что произойдет, если не проявлять заботу о природе?

На эти и другие вопросы ответят участники пресс-конференции:

Елизаров Сергей Михайлович — руководитель проекта «Экомышление», член Общественной палаты Псковской области, член Экспертного Совета Российского экологического движения

Никифорова Ирина Владимировна - начальник отдела охраны окружающей среды, экологической экспертизы, нормирования и государственного учета комитета по природным ресурсам и экологии Псковской области

Ермолаева Снежанна Владимировна - директор по коммуникациям ООО «Титан-Полимер»

Сеножатская Наталья Владимировна - эколог регионального оператора по обращению с ТКО - ООО «Экопром»

Укатова Наталья Ивановна - руководитель Ресурсного центра добровольчества ПсковГУ.

Трансляция завершена