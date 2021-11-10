Общество

«Алкоголики гадят и орут»: в Пскове просят закрыть торгующий ночью спиртным магазин

Жительница Пскова призвала закрыть торгующий ночью спиртным магазин на улице Коммунальной. Свое обращение она опубликовала в Instagram-аккаунте губернатора.

Фото: pixabay.com

«Круглосуточно торгует алкоголем и разной гадостью под видом антисептиков, - отметила она. - Все алкоголики района круглосуточно гадят и орут возле близлежащих домов! Жалобы и рейды ничего не дают. Приедут, зафиксируют нарушение, изымут пару коробок, а магазин дальше торгует в ту же ночь! Что делать? Когда закроют этот магазин?»

В областном комитете по экономическому развитию и инвестиционной политике ответили, что ранее лицензия на розничную продажу алкогольной продукции этому магазину не выдавалась.

«Администрация Псковской области, как и комитет по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области, в соответствии с законодательством не обладают полномочиями по закрытию торговых объектов и объектов общественного питания. Решение о принудительном закрытии предприятия, равно как и о приостановлении деятельности организации или индивидуального предпринимателя, принимается судом в случае несоблюдения правил регистрации, нарушения норм пожарного, налогового, санитарного законодательства», - объяснил представитель комитета.

Также он указал, что пресечение нарушений общественного порядка в торговых объектах, а также на прилегающей к ним территории относится к компетенции органов полиции. «В связи с чем комитетом ранее неоднократно направлялись письма в УМВД России по городу Пскова с просьбой взять данный торговый объект на особый контроль и включить его в перечень объектов, в отношении которых проводятся регулярные рейдовые мероприятия на предмет соблюдения требований законодательства, а также включить территорию, прилегающую к магазину в маршрут патрулирования патрульно-постовой службы полиции», - продолжили представитель комитета.

Отмечается, что комитет совместно с сотрудниками полиции неоднократно, в том числе и в ночное время, проводил рейдовые мероприятия в отношении данного магазина, в ходе которых были выявлены нарушения: розничная продажа алкогольной продукции без лицензии и в запрещенное время. «За выявленные нарушения виновные лица были привлечены к административной ответственности», - сказал представитель комитета.

Комитет по экономическому развитию и инвестиционной политике продолжит проведение совместных рейдовых мероприятий, направленных на выявление и пресечение нарушений в указанном магазине. «В ближайшее время будет организовано и проведено очередное рейдовое мероприятие», - резюмировали в органе исполнительной власти.