Общество

Курчатовский институт проведет соревнования в псковском технопарке

Псковские школьники примут участие в межпредметных инженерных соревнованиях «Курчатовский турнир», которые пройдут в Пскове 13 и 14 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе технопарка.

Организатором мероприятия выступает национальный исследовательский центр «Курчатовский институт».

В соревнованиях примут участие команды школьников 8-11-х классов. Им предстоит решить проблемную задачу в одном из четырех направлений: «Предсказание свойств материалов перед их разработкой, созданием и эксплуатацией», «Расчет теплопроводности материалов современной электроники», «Создание антисептических средств из природных материалов» и «Проектирование Экопромзоны с замкнутыми энергетическими и материальными потоками».

Группы ждет командообразование, насыщенная и интенсивная работа над решением проблемы и защита перед жюри - специалистами Курчатовского института и приглашенными экспертами, отметили в пресс-службе технопарка.

«Мы второй раз выступаем площадкой для проведения турнира. Наши кванторианцы принимают в соревнованиях активное участие и показывают хорошие результаты. Несколько команд в прошлом году стали призерами и победителями этого конкурса, им была предоставлена возможность пройти стажировку в Курчатовском институте», - рассказала директор детского технопарка Надежда Григорьева.

Руководитель «Кванториума» также отметила, что всего ожидается около 90 участников. В целях соблюдения мер против коронавирусной инфекции команды разведут по этажам и аудиториям, будет производиться термометрия, обработка рук и оборудования, исключены массовые сборы всех участников.

Команды-победители получат ценные призы, сертификат на осуществление практической деятельности в НИЦ «Курчатовский институт» и приоритетную возможность поехать на тематическую смену в ВДЦ «Орленок» в 2022 году.

Турнир также проходит в Севастополе, ﻿Ленинградской области, Симферополе и Москве.