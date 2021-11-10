Общество

Прокуратура пресекла нарушения на железной дороге в Новосокольниках

Великолукская транспортная прокуратура потребовала устранить нарушения на участке железной дороги в Новосокольниках. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре.

Прокуратура выявила нарушения в ходе проверки исполнения требований законодательства о безопасности движения на железнодорожном транспорте в Новосокольнической дистанции пути – филиале ОАО «РЖД». В частности, установлено, что содержание железнодорожных путей не отвечает необходимым требованиям. Меры по их очистке и замене дефектных шпал не принимались, безопасность функционирования стрелочного перевода не обеспечивалась.

Великолукский транспортный прокурор внес представление начальнику Новосокольнической дистанции пути. Устранение нарушений контролируется.