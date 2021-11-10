Общество

Всероссийская перепись населения завершится 14 ноября

14 ноября завершится Всероссийская перепись населения. Сегодня, 12 ноября, в администрации Псковской области прошло заключительное организационное заседание комиссии по подготовке и проведению масштабного мероприятия, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона.

Участники обсудили ход кампании и ряд организационных вопросов.

Напомним, принять участие в переписи можно заполнив анкету через портал госуслуг, у переписчика, в МФЦ или на переписном участке.

Первые итоги Всероссийской переписи подведут в январе. Росстат обнародует сведения об общей численности населения страны, затем в течение всего года будут публиковаться дополнительные данные и в конце 2022 года опубликуют сведения о национальном составе и владении языками.

Результаты переписи крайне важны. В ближайшие 10 лет на основе полученных данных будут приниматься управленческие решения в стране и в каждом регионе отдельно.