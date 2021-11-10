Общество

Еще четыре человека в Псковской области скончались от COVID-19

Еще четыре человека в Псковской области скончались от COVID-19. С начала пандемии жертвами болезни в регионе стали 977 человек. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Напомним, за прошедшие сутки коронавирусом в Псковской области заразились 295 человек, всего - 61 808 человек. Выздоровели в регионе с начала пандемии 53 089 пациентов, за сутки от болезни избавился 201 человек.

Комментируя эпидемиологическую обстановку, губернатор Михаил Ведерников заявил, что тенденции к снижению уровня заболеваемости коронавирусом в Псковской области пока нет.