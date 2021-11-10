Общество

Псковский отдел специального назначения «Зубр» отмечает 30-летний юбилей

Отдел специального назначения «Зубр» УФСИН России по Псковской области отмечает 30-летний юбилей. С праздником сегодня, 13 ноября, отдел поздравила глава Пскова Елена Полонская. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ОМСУ города.

В праздничный день на базе дислокации отдела «Зубр» состоялось торжественное мероприятие, участие в котором приняла Елена Полонская, а также временно исполняющий обязанности начальника УФСИН России по Псковской области Алексей Емельянов, ветераны и личный состав подразделения, приглашенные гости. С учетом складывающейся эпидемиологической обстановки праздник прошел в усеченном формате и с минимальным количеством участников.

Лучших представителей отдела глава города Пскова отметила благодарностями. Алексей Емельянов поздравил личный состав с праздником, поблагодарил за добросовестную и эффективную работу, грамотное и оперативное решение поставленных задач, а также пожелал крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и спокойных служебных будней. Отличившимся сотрудникам он вручил ведомственные награды.

Напомним, отдел специального назначения «Зубр» создали 13 ноября 1991 года. Его основными задачами является предупреждение и пресечение преступлений и правонарушений на объектах уголовно-исполнительной системы Псковской области, поиск и захват особо опасных преступников, обеспечение безопасности на спецмероприятиях, освобождение заложников, а также охрана должностных лиц ведомства.

Помимо службы в колониях области, «Зубр» неоднократно участвовал в специальных и контртеррористических операциях, в ликвидации массовых беспорядков в Москве при попытке государственного переворота, выполнял задачи по ликвидации бандформирований на Северном Кавказе.

За свою историю «Зубр» не избежал боевых потерь. В марте 2000 года сотрудники отдела участвовали в ликвидации бандформирования и штурме села Комсомольское, во время которого погибли младший лейтенант внутренней службы Алексей Ширяев и лейтенант внутренней службы Владислав Байгатов. После официальной части мероприятия личный состав подразделения традиционно вспоминает погибших товарищей, посещает места захоронения сослуживцев и возлагает цветы к их могилам.

За 30-летнюю историю отдела через него прошел мастер спорта международного класса, четыре мастера спорта, более десяти кандидатов в мастера спорта, которые защищали честь страны в различных видах спорта, международных соревнованиях, чемпионатах мира. Подразделение ежегодно участвует в спартакиадах региональной организации «Динамо» и УФСИН России по Псковской области практически по всем видам спорта, где регулярно занимает призовые места.