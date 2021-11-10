Общество

Великие Луки покажут по центральному телевидению

Великие Луки покажут по центральному телевидению сегодня, 13 ноября. Об этом сообщается в группе великолукского завода электротехнического оборудования в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: ЗАО «Завод электротехнического оборудования» в социальной сети «ВКонтакте»

Программа «Бизнес-тревел» о реализации национальных проектов в Псковской области выйдет в эфир на телеканале «Россия 24» сегодня в 17:31 и воскресенье в 21:31.

В сюжете отельное внимание уделено ЗАО «Завод электротехнического оборудования», технопарку «Электрополис» и спортивной школе олимпийского резерва «Экспресс».