Общество

Администрация Пскова учтет пожелания горожан по украшению города к Новому году

Администрация Пскова учтет пожелания горожан по украшению города к Новому году. Об этом по итогу совещания с исполняющим полномочия городской администрации Борисом Елкиным сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

На рабочей встрече Михаил Ведерников и Борис Елкин обсудили подготовку Пскова к новогодним праздникам. По словам губернатора, вопрос украшения города находится на финальной стадии согласования, часть закупок уже провели.

«Поставил задачу охватить максимальное количество территорий. В частности, поступали обращения по украшению сквера Пограничников (на пересечении улиц Труда и Энтузиастов) – администрация города учтет это в своих планах», - написал Михаил Ведерников в своем инстаграм-аккаунте.

Напомним, ранее губернатор Псковской области заявлял о том, что выделил на украшение Пскова и Великих Лук к новогодним праздникам по 10 млн рублей.