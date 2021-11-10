Общество

Современные общественные туалеты с бесконтактной оплатой появятся в Пскове

Современные общественные туалеты с бесконтактной оплатой появятся в Пскове. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Фото из архива ПЛН

Глава региона провел рабочую встречу с исполняющим полномочия главы администрации города Пскова Борисом Елкиным. На ней они обсудили вопросы развития городской инфраструктуры, в частности, работу общественных туалетов.

«По этой теме приходит очень много обращений. Жители и гости города просят навести порядок», - заметил Михаил Ведерников.

По его словам, на сегодняшний день из имеющихся в городе семи туалетов функционируют только три: два находятся на территории Кремля, один — в Детском парке. Остальные, пояснил губернатор, не работают из-за некачественного оборудования или отсутствия подключения к центральной канализационной системе.

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«Поручил разобраться с этими вопросами, разработать схему подключения к канализации и рассчитать стоимость ремонта. При необходимости привлечем инвестора, который полностью реформирует эту сферу и построит нормальные современные объекты с бесконтактной оплатой», - заявил глава региона.