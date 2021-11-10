Общество

Новый этап розыгрыша денег среди привитых от COVID-19 стартовал в России

Среди россиян, привившихся от COVID-19, дополнительно разыграют денежные призы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на постановление правительства.

Поощрения в размере 100 тысяч рублей получат тысяча человек. Участвовать в акции смогут все, кто вакцинировался одним из российских препаратов для профилактики коронавируса.

При этом если прививка состоит из двух компонентов, то необходимым условием является вакцинация обоими компонентами.

Мероприятие проводится на основании данных Единого регистра вакцинированных по уникальному номеру записи. Победителей определяет компьютер. Вся информация доступна в личном кабинете на портале госуслуг.

Приз выплачивают в течение шести месяцев с даты проведения розыгрыша.