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Общество

Четверть жителей СЗФО считают уважительным указывать гендер в названиях профессий

15.11.2021 08:45|ПсковКомментариев: 0

25% жителей СЗФО считают уважительным указывать гендер в названиях профессий. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили пресс-служба сервиса по поиску работы hh.ru.

Опрос показал, что на вопрос «Как вы считаете, уважительно ли указывать на гендер в профессиях?» положительно отвечают около четверти жителей СЗФО, в противовес им 49% считают, что указание гендера не нужно и проявления уважения это не показывает. При этом достаточно большая доля (26%) опрошенных затруднились с ответом на этот вопрос.

Больше других верят, что указание гендера в профессии указывает на уважительное отношение представители науки и образования, искусства, продаж и управления персоналом, в противовес им голосовали банковские служащие, юристы, строители и врачи – они не уверены, что использование феминитивов в названии профессий приведет к улучшению отношения к ним.

Интересно, что для 19% опрошенных в СЗФО крайне важно, чтобы у названия профессии было два варианта в зависимости от пола специалиста, абсолютно не важен этот момент в названии профессий для 55%.

В то же время, на текущем или последнем месте работы у 4% респондентов из СЗФО было принято называть должности коллег-женщин с феминитивами. С другой стороны, у 89% опрошенных пока нет такой традиции. Чаще всего такие названия профессий с феминитивами встречаются у респондентов из сферы науки и образования, маркетинга, административного персонала и высшего менеджмента, отметили исследователи.

Теги: #опрос #работа #исследование
Источник: Псковская Лента Новостей
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В опросе приняло участие 705 человек
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