Общество

Руководство ПсковГУ планирует ввести QR-коды для посещения вуза

Руководство ПсковГУ положительно оценило возможность введения QR-кодов для посещения вуза, сообщает пресс-служба университета.

«Мы уже технически обсудили, как в Псковском государственном университете возможно введение QR-кодов. На самом деле, и я лично, и коллектив вуза относимся к этому позитивно. Никто не говорит о том, что образовательного процесса не будет. Просто тем студентам, кто не привит, придется делать ПЦР-тесты каждые три дня. И тем, кто имеет медотвод, и тем, кто просто не привился по каким-то причинам. За чей счет будет это организовано, пока обсуждается. Тем студентам, которые не станут сдавать тесты, будет предложено оставаться на дистанционном обучении», - отметила ректор Наталья Ильина.

Такое решение связано с тем, что процент привитых студентов не высок. По стране эта цифра в среднем составляет 32%, а в Псковском госуниверситете – всего 23%. В то же время показатель привитых сотрудников и преподавателей вуза достиг 90%.

Ранее вопрос введения QR-кодов для организации очного обучения студентов уже поднимался на совете ректоров региональных вузов совместно с главным санитарным врачом региона Александром Нестеруком.

Сделать прививку от коронавируса студентам предлагают в медико-реабилитационном центре ПсковГУ.