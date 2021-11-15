Руководство ПсковГУ планирует ввести QR-коды для посещения вуза

Руководство ПсковГУ положительно оценило возможность введения QR-кодов для посещения вуза, сообщает пресс-служба университета.
Такое решение связано с тем, что процент привитых студентов не высок. По стране эта цифра в среднем составляет 32%, а в Псковском госуниверситете – всего 23%. В то же время показатель привитых сотрудников и преподавателей вуза достиг 90%.
Ранее вопрос введения QR-кодов для организации очного обучения студентов уже поднимался на совете ректоров региональных вузов совместно с главным санитарным врачом региона Александром Нестеруком.
Сделать прививку от коронавируса студентам предлагают в медико-реабилитационном центре ПсковГУ.