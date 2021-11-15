Общество

Ремонт санузлов завершился в аэропорту Пскова

Ремонту мест общего пользования в здании аэропорта «Княгиня Ольга» в Пскове. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на своей личной странице в Instagram.

По словам главы региона, в ходе работ заменили коммуникации, электропроводку, а также провели сам ремонт помещений. «Места общего пользования теперь полностью соответствует уровню международного аэропорта» - отметил губернатор.

Кроме того, до 1 декабря планируется закончить ремонт комнаты матери и ребенка в здании аэропорта.