Общество

С апреля в Псковской области добыли порядка 2 тысяч кабанов

Порядка 2 тысяч кабанов добыли на территории Псковской области в период с апреля 2021 года по настоящий момент. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.

В администрации региона состоялось рабочее совещание по вопросу противодействия распространению африканской чумы свиней (АЧС), заседание прошло под председательством заместителя губернатора Нинель Салагаевой. Мероприятие организовали по поручению главы региона Михаила Ведерникова.

Участие во встрече приняли представители министерства сельского хозяйства РФ, территориального управления Россельхознадзора, руководители профильных региональных комитетов, а также крупных сельхозтоваропроизводителей Псковской области.

Открывая совещание, Нинель Салагаева отметила, что со стороны администрации региона предпринимаются необходимые меры для улучшения эпизоотической ситуации. Так, утвержден двухлетний план первоочередных действий по предотвращению распространения АЧС. Актуальные вопросы по данному направлению ранее рассмотрели во время визита заместителя министра сельского хозяйства РФ Максима Увайдова, а также на правительственной противоэпизоотической комиссии.

О мероприятиях по регулированию численности дикого кабана доложил председатель комитета по природным ресурсам и экологии Псковской области Виктор Мусатов. Он отметил, что средняя плотность на территории региона составляет 0,11 особей на 1 тысячу гектаров. Также по поручению главы региона Михаила Ведерникова активизирована работа по отлову парнокопытных в тех муниципалитетах, где их численность превышает плановый показатель. В Псковской области продолжают действовать 2 тысячи разрешений на регулирование численности дикого кабана.

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Также стороны обсудили вопрос создания 10-километровых буферных зон вокруг свиноводческих предприятий. На этих территориях не должно находиться свинопоголовья, а также диких кабанов. Данные зоны планируется установить вокруг 67-ми сельскохозяйственных площадок в 19 муниципалитетах. Руководитель регионального комитета по сельскому хозяйству Николай Романов отметил, что нормативная документация уже направлена на рассмотрение Россельхознадзора.

Председатель комитета по ветеринарии Псковской области Вера Баданина доложила о текущей ситуации по противодействию распространению АЧС. Она подчеркнула, что в настоящее время действует карантин на одном из сельхозпредприятий в Островском районе. Здесь проводится текущая дезинфекция. В ближайшие дни специалисты оценят исполнение плана мероприятий по ликвидации эпизоотического очага.

Продолжается мониторинг кабанов в дикой среде, у добытых особей отбирают материал для исследований.

Ведется планомерная работа по модернизации лабораторной службы. Так, с начала следующего года в великолукском филиале областной ветлаборатории планируют начать ПЦР-тестирование образцов. Из резервного фонда администрации региона выделили средства на закупку нового оборудования, в том числе дезинфекционного. Ведется повышение квалификации специалистов ветеринарной службы.

Замдиректора департамента ветеринарии Минсельхоза РФ Андрей Муковнин в завершение отметил, что ряд регионов РФ находятся в режиме повышенной готовности из-за ситуации с АЧС. Первоочередная задача — уберечь и увеличить поголовье свиней. Андрей Муковнин рекомендовал отнестись внимательно к проверке сырья, которое ввозится из других регионов на убойные мощности сельхозпроизводителей Псковской области.

По итогам совещания Нинель Салагаева дала ряд поручений, направленных на дальнейшую стабилизацию ситуации с распространением АЧС.