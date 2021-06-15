Общество

Островичи запаслись петардами на случай нашествия кабанов

Жители Островского района продолжают жаловаться на кабанов, которые, по их словам, разгуливают прямо по деревням. Об этом сообщает ГТРК «Псков».

Фото: Робин Гуд / группа «Жесть по-псковски»

Стадо с маленькими поросятами замечали в Гришино, Котельно и других населенных пунктах. Пока они не причиняют большого вреда. Но, по опыту, местные жители уже знают, что к осени животные подрастут, и тогда начнется нашествие кабанов на огороды. Жители уже готовятся к встрече с непрошенными гостями. Пришлось огораживать посадки, запастись вилами и даже петардами.

«Готовимся, а как же? Будем ждать. Собачка лает-лает, думаю, дай-ка погляжу, а она лежит у бани, самка черная, рыло выставлено на меня, смотрит», — рассказал житель дервни Котельно Алексей Филиппов.

«Если такое стадо, то и забор не поможет. Здесь стояла одна свинья и вот там под горой полное стадо. Прямо в деревне», - поделилась жительница деревни Гришино Елена Степанова.

Чтобы отвадить кабанов от деревни, местный егерь подсыпает им корм подальше от жилых домов и огородов, заманивая диких животных обратно в лес.