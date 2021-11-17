Общество

Жители Псковской области стали чаще отправлять посылки онлайн

Объем почтовых отправлений в Псковской области вырос на 10% по сравнению с прошлым годом. Всего почта обработала почти 10 млн отправлений в период с января по октябрь, девять миллионов из них составила простая и заказная корреспонденция, а также более 500000 - посылки и мелкие пакеты. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФПС региона.

«Почта России обеспечивает жителям региона весь комплекс почтовых услуг даже в самых отдаленных и труднодоступных населенных пунктах. Сейчас, в период действия антиковидных ограничений, особенно актуальными становятся цифровые сервисы, которые позволяют совершать многие операции удаленно. С помощью сайта pochta.ru и мобильного приложения Почты России наши клиенты могут заказать на дом товары первой необходимости, вызвать курьера для отправки или получения почтового отправления, оформить подписку на любимые печатные издание и многое другое», - прокомментировала директор УФПС Псковской области Дарья Цилина.

Отмечается, что мобильным приложением Почты России регулярно пользуются 200 000 жителей Псковской области. Около 60 000 человек оформили простую электронную подпись и получают почтовые отправления по упрощенной технологии, без заполнения бумажных извещений и предъявления паспорта.

Кроме того, растет популярность онлайн-сервисов по отправке предоформленных и предоплаченных посылок, бандеролей и EMS-отправлений через мобильное приложение или с официального сайта Почты России. С помощью этого сервиса можно отправить передачу без очереди меньше чем за минуту. Объем таких отправлений увеличился на 15% по сравнению с прошлым годом и составил порядка 50 000.

Почтальоны области за 10 месяцев доставили жителям 4,5 млн печатных экземпляров, 3,5 млн из которых по подписке, сообщают в УФПС.

На данный момент в Псковской области работают 7 почтамтов, 276 почтовых отделений, в том числе 199 — в сельской местности, 61 — городское, 16 — передвижных отделений, также в составе 2 участка курьерской доставки, 2 центра выдачи и приема посылок, 2 центра по работе с юридическими лицами.

В УФПС региона работают около 2000 сотрудников, в том числе 833 почтальона, 240 операторов и 86 водителей.