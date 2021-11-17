Общество

Юлия Пересильд прочитала комментарии о себе и составила список недоброжелателей

После прочтения комментариев о себе в интернете актриса, уроженка Пскова Юлия Пересильд составила список тех, кому намеревается отомстить. Об этом она написала в своем инстаграм-аккаунте.

Фото: инстаграм-аккаунт Юлии Пересильд

«Читала про себя в интернете... ржала, плакала, получала подбадривающие звонки и смски от друзей, психанула, встала ночью, открыла интернет и начала составлять список, кому отомстить <...> за то, что переврали мои слова, обвинили меня в том, чего нет, за то, что не защитили, хотя могли. Список получился длинный», - написала Юлия Пересильд.

По словам актрисы, на следующее утро сформированный список она порвала. «Прекрасная особенность нашего общества — найти крайнего, а лучше крайнюю. Взять и переложить всю ответственность на женщину. Ну, что же, — я не против "cherchez la femme" (ищите женщину - франц. ред.). Ответственности с себя не снимаю, несу дальше. Всем мира, добра и юмора», - заключила она.