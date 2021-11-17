Юлия Пересильд прочитала комментарии о себе и составила список недоброжелателей

После прочтения комментариев о себе в интернете актриса, уроженка Пскова Юлия Пересильд составила список тех, кому намеревается отомстить. Об этом она написала в своем инстаграм-аккаунте.
Фото: инстаграм-аккаунт Юлии Пересильд
По словам актрисы, на следующее утро сформированный список она порвала. «Прекрасная особенность нашего общества — найти крайнего, а лучше крайнюю. Взять и переложить всю ответственность на женщину. Ну, что же, — я не против "cherchez la femme" (ищите женщину - франц. ред.). Ответственности с себя не снимаю, несу дальше. Всем мира, добра и юмора», - заключила она.