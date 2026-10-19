Печорский суд рассмотрит уголовное дело по факту гибели ребенка в ДТП

В Печорский районный суд поступило уголовное дело в отношении местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного пунктом «в» части 4 статьи 264 УК РФ. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

Из фабулы обвинения следует, что в июне 2026 года мужчина 1958 года рождения управлял автомобилем марки ВАЗ на участке дороги в сельской местности Палкинского округа Псковской области, не имея права управления транспортными средствами, и совершил наезд на несовершеннолетнего 2017 года рождения, чем причинил потерпевшему травмы, повлекшие смерть.

Судебное заседание по делу назначено на 22 октября 2026 года.