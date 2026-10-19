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Киноужин по мотивам мультфильма «Рататуй» пройдет в «Покровском»

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Киноужин по мотивам мультфильма «Рататуй» пройдет в ресторане «Покровский» 4 ноября. Любимые сцены, французская атмосфера и гастрономическое путешествие по Франции — все это в одном вечере, сообщили организаторы.

Фотографии: «Покровский»

«Приходите смотреть "Рататуй" не только глазами, но и пробовать его на вкус!» - призвали в ресторане. Отмечается, что гостей ждет несколько курсов блюд в авторской интерпретации шефа. 

Ресторан располагается по адресу: Псков, Кузнецкая, 2. Сбор гостей и welcome начнется в 18:00–18:20. Начало ужина: 18:30

Стоимость билета: 2 800 рублей на персону. Количество мест ограничено.

Информация о бронировании и покупке билетов: 500-001.

Реклама. ООО «Покровский» ИНН 6027197108 Erid: 2SDnjeB8wjS

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