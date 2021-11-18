Общество

Главу Псковского обкома профсоюза инновационных и малых предприятий наградили в Москве

Председателя Псковского обкома профсоюза инновационных и малых предприятий Игоря Иванова за активную работу наградили почетной грамотой и медалью Федерации независимых профсоюзов России. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского областного совета профессиональных союзов.

Фото: пресс-служба Псковского областного совета профессиональных союзов

Заседание Съезда Российского профсоюза работников инновационных и малых предприятий состоялось в Москве. Участникам мероприятия представили отчет о проделанной работе. В облсовпрофе отметили, что даже с учетом кризиса профсоюз работает и обрастает новыми организациями.

Также в рамках заседания состоялось избрание председателя Центрального совета Российского профсоюза, им стал Владимир Скворцов. Были избраны и высшие рабочие органы профсоюза – Центральный совет и исполком. В эти органы выбрали председателя Псковского обкома профсоюза Игоря Иванова.