Коллектив Псковского областного суда посетил Псковский кремль

Судьи и работники аппарата Псковского областного суда посетили большой макет Псковского Крома в образе XV века, выполненный по проекту архитектора и историка градостроительства Г. Я. Мокеева. Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Фото здесь и далее: объединённая пресс-служба судов Псковской области

Во время экскурсии сотрудники областного суда увидели в деталях, как выглядел столичный центр вечевого Пскова.

«Благодаря опыту, эрудиции и высокой квалификации экскурсовода, сотрудники суда узнали богатые исторические факты, перед ними раскрылось глубокое духовное наследие родного Пскова», - отметили в пресс-службе.