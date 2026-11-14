Мокрый снег и гололедицу прогнозируют в Псковской области 15 ноября

Облачную с прояснениями погоду прогнозируют на территории Псковской области завтра, 15 ноября. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.

Ночью местами ожидаются небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Днем преимущественно без осадков. Ночью и утром на дорогах местами возможна гололедица. Будет дуть ветер западных направлений умеренный, местами сильный и порывистый. Температура по области ночью составит от -1 до +4 градусов, днем от +3 до +8 градусов.

В Пскове день пройдёт без существенных осадков, температура воздуха ночью составит от +0 до +2 градусов, днем от +5 до +7 градусов.

Атмосферное давление низкое.