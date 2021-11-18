Общество

В УГХ Пскова предупредили о возможных проблемах с уборкой снега на новых благоустроенных территориях

Управлению городского хозяйства администрации Пскова может не хватить денег на уборку снега на новых городских территориях. Об этом заявил председатель управления Николай Баринов в входе заседания комитета по ЖКХ и благоустройству Псковской городской Думы сегодня, 18 ноября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Глава Пскова Елена Полонская задала вопрос об организации уборки на новых благоустроенных территориях города - в Парке строителей, на Аллее ветеранов, в сквере «Кораблик», а также у школы №24.

«Новые площади - это всегда новые затраты. За уборку всегда нужно платить. Площади добавляются, а финансы у нас на пределе», - сказал Николай Баринов.

Руководитель УГХ предупредил, что этой зимой могут возникнуть проблемы с уборкой этих территорий именно из-за нехватки денег.

В то же время управлению городского хозяйства удалось заключить муниципальные контакты на уборку города и складирование снега. Убирать город до 2023 года будут компании «Сити Инвест Групп», «Псковавтодор» и «Чистый двор». За уборку снега на кладбищах и воинских захоронениях будет отвечать ООО «Гепард».

Николай Баринов отметил, что эти компании располагают необходимой техникой и нужным количеством песчано-солевой смеси. Причем, по его словам, техники у них в наличии даже больше, чем предполагает контракт, поэтому не должно возникнуть проблем, связанных с несвоевременной уборкой снега.

Складировать снег, как и в прошлом году, будут в Ваулиных Горах. Полигон на 90% отвечает всем предъявляемым требованиям, в том числе экологическим.

Проблем с топливом, которые мешали уборке в прошлом году, не ожидается, добавил Николай Баринов. «У организаций есть необходимые финансы. Проблем с топливом быть не должно. Если только их не будет во всей стране», - подчеркнул руководитель УГХ.

Председатель комитета по ЖКХ и благоустройству Псковской городской Думы Сергей Гаврилов призвал также не забывать про уборку отвалов, пешеходных зон и автобусных остановок.