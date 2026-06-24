Умер актер из фильмов «Нежный возраст» и «Лестница» Евгений Калинцев

Актер Евгений Калинцев, известный по фильмам «Нежный возраст» и «Лестница», умер 17 июня в возрасте 59 лет, сообщили в Telegram-канале Московского театра «Мастерская Петра Фоменко».

Евгений Калинцев (справа). Фото: Официальный Telegram-канал Московского театра «Мастерская Петра Фоменко»

«17 июня не стало актера Евгения Калинцева. Он окончил актерско-режиссерскую мастерскую Фоменко в ГИТИСе (1987). Работал в театре-студии "Человек" и театре Doc. С 1991 по 1998 служил в театре на Малой Бронной, который тогда, в середине 90-х, вся театральная Москва называла не иначе как "театр Женовача" - играл в знаменитых спектаклях Сергея Васильевича: "Король Лир", "Идиот", "Маленькие комедии"», - говорится в сообщении.

Прощание и отпевание актера пройдет 24 июня в 12:30 в храме священно-мученика Антипы в Колымажном переулке, пишет ТАСС.

В театре также выразили соболезнования близким и родным Калинцева.