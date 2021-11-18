Галина Неваленная заявила о необходимости привить почти 100% пожилых псковичей

Для победы над инфекцией коронавируса необходимо вакцинировать около 100% старшего поколения. Об этом на пресс-конференции в общественном пресс-центре ПЛН заявила главврач ГБУЗ «Псковская городская поликлиника» Галина Неваленная.
Она также добавила, что в борьбе с инфекцией важны не только усилия врачей, но и активность, забота населения о своем здоровье. «Нам необходима вакцинация. Сейчас необходимо привить около 100% старшего поколения, среди остальных этот уровень должен быть в районе 80%. Сейчас болезнь особенно быстро распространяется среди пожилых людей», - заметила врач.
По ее словам, участились случаи возникновения «семейных очагов». При этом, добавила Галина Неваленная, привитые члены семьи чаще всего переносят болезнь легче, чем невакцинированные.