Общество

На пляже в деревне Самолва появилась детская площадка «Сказка»

На пляже в деревне Самолва Гдовского района появилась новая детская площадка «Сказка». Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщили в районной администрации.

Фото здесь и далее: Михаил Бураев в социальной сети «ВКонтакте»

Детскую площадку установили в рамках благоустройства исторических поселений. Заказчиком работ выступила администрация района. Ввести объект в эксплуатацию планируют до конца текущего года.

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«До введения площадки в эксплуатацию остались только формальные моменты - объект еще не перевели к нам на баланс. В целом у нас в районе сейчас идут комплексные работы по благоустройству трех населенных пунктов. Это Гдов, Самолва и Кобылье Городище», - рассказали в администрации.

Кроме того, в рамках благоустройства в Самолве в этом году обновили тротуары, обустроили освещение, сделали парковку, заменили остановки, отремонтировали уличную сцену, оградили общественные территории, в частности, существующую детскую площадку в центре населенного пункта, школу.