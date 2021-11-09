Туризм

Самолву планируют включить в культурно-просветительские туристические маршруты

Первое заседание межведомственной рабочей группы по вопросу создания музейно-выставочного комплекса на территории мемориала «Александр Невский с дружиной» в деревне Самолва Гдовского района прошло сегодня, 12 ноября, в администрации региона. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областной администрации.

Участие в заседании приняли первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова, представители федеральных министерств, курирующих сферы культуры, строительства, просвещения, природных ресурсов, руководящий состав Российского военно-исторического общества, а также руководство профильных органов исполнительной власти региона.

Напомним, рабочая группа создана в рамках исполнения поручения президента России Владимира Путина для детальной проработки вопросов комплексного развития территории у мемориала, посвященному Александру Невскому.

Участники заседания обсудили варианты размещения музейно-выставочного комплекса, а также концепцию, инженерное и архитектурное исполнение проекта. Речь зашла и о возможности расположении на берегу Чудского озера молодежного лагеря.

Специалисты неоднократно акцентировали внимание на необходимости максимально сохранить естественный ландшафт местности при планировании и проведении работ. При этом было отмечено, что любая деятельность должна соответствовать особому приграничному статусу территории, которая еще и входит в состав государственного природного заказника «Ремдовский».

На заседании также были озвучены идеи по включению Самолвы в культурно-просветительские туристические маршруты, которые объединят знаковые памятники и святыни региона.

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Отметим, ранее участники межведомственной рабочей группы провели выездное совещание в деревне Самолва, чтобы непосредственно на месте обсудить детали реализации проекта.

Напомним, мемориальный комплекс «Князь Александр Невский с дружиной» приурочен к празднованию 800-летия со дня рождения великого русского князя. По решению президента России Владимира Путина из федерального резервного фонда была оказана поддержка на реализацию проекта. Мемориал возведен в течение трех месяцев Российским военно-историческим обществом совместно с Патриаршим советом по культуре при поддержке Министерства обороны РФ и администрации Псковской области. Помимо работ по созданию самой скульптурной композиции, приведена в порядок прилегающая территория и близлежащие деревни Самолва и Кобылье городище.