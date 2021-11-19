Общество

Обязательную вакцинацию от COVID-19 для студентов готовятся ввести в Псковской области

Обязательную вакцинацию от COVID-19 для студентов готовятся ввести в Псковской области. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале Псковского государственного университета.

«Нам поступила информация о том, что готовится постановление главного санитарного врача Псковской области об обязательной вакцинации студентов старше 18 лет», - говорится в сообщении.

Ранее в пресс-службе вуза сообщалось, что в университете на стадии рассмотрения находится вопрос введения системы QR-кодов. Если такое решение будет принято, руководство заведения обязуется предупредить учащихся о нововведении не менее, чем за 10 дней до начала его действия.

Напомним, студенты могут пройти вакцинацию в Медико-реабилитационном центре ПсковГУ, который располагается на улице Розы Люксембург, 6Б в Пскове.