Общество

Более тысячи великолучан ревакцинировались от COVID-19

1 236 великолучан ревакцинировались от COVID-19. Об этом заявил глава Великих Лук Николай Козловский в Instagram.

Первым компонентом вакцины от коронавируса в Великих Луках привились порядка 27 200 человек, полностью прошли процедуру вакцинации 25 503 человека. Еще 2 751 житель города привился вакциной «Спутник Лайт».

«Стабилизация эпидемической обстановки зависит только от нас с вами – всех жителей города вместе, да и в целом всей нашей страны, - отметил Николай Козловский. - Думаю, все слышали, что наименьшее количество заболевших фиксируется там, где больше всего привитых. Сегодня специалисты говорят, что для достижения коллективного иммунитета нужно, чтобы вакцинировалось не менее 80%, а лучше еще больше. Но темпы вакцинации на сегодняшний день пока недостаточны для того, чтобы иметь шанс остановить распространение коронавируса. Я не очень понимаю доводы противников вакцинации. Прививка, как показывает многовековая практика, - это реальное средство защиты. Она защищает от тяжелого течения болезни и от ее последствий».