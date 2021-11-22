Общество

Темпы заболеваемости COVID-19 снижаются в Псковской области

За неделю количество больных коронавирусом людей в Псковской области уменьшилось практически на 100 случаев или 4,8%. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в понедельник, 22 ноября, провел традиционное совещание по эпидемиологической обстановке в регионе. В обсуждении вопросов приняли участие первый заместитель Вера Емельянова, руководство регионального управления Роспотребнадзора и профильных областных комитетов и управлений.

Глава региона попросил доложить о текущей ситуации с распространением COVID-19, состоянии системы здравоохранения, ходе прививочной кампании. Главный санитарный врач Псковской области Александр Нестерук, в первую очередь, обратил внимание, что в эпидобстановке региона отмечается положительная динамика. Если раньше специалисты фиксировали сокращение темпов прироста больных, то теперь, впервые за 11 недель, зарегистрировано реальное снижение темпов заболеваемости коронавирусной инфекцией.

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Тем не менее, обратил внимание Александр Нестерук, положительные тенденции отмечаются не во всех муниципалитетах. Наиболее сложная обстановка в Пустошкинском районе, где в 3,5 раза превышен среднеобластной показатель. Губернатор поручил проанализировать ситуацию в муниципальном образовании, проверить соблюдение действующих ограничительных мер.

Председатель комитета по здравоохранению Марина Гаращенко подтвердила, что в системе здравоохранения региона отмечается снижение загрузки коечного фонда. В настоящее время в штатный режим работы переводится Новосокольническая межрайонная больница. С сегодняшнего дня больные коронавирусной инфекцией туда не госпитализируются. Таким образом, общий объем коечного фонда в регионе снижен до 1015 коек, из которых занято только 68%. «Мы видим, чем больше охват вакцинацией, тем больше снижение загрузки коечного фонда»,- заметила Марина Гаращенко.

Председатель комитета также озвучила и последние рекомендации федерального Роспотребнадзора относительно расширения охвата ПЦР-диагностикой. Согласно последним постановлениям, тестированию подлежат пациенты с любыми проявлениями вирусной инфекции, а также круг контактных лиц больного с COVID-19.

Речь зашла и о прививочной кампании, темпы которой, по замечанию губернатора, по-прежнему недостаточны. Вера Емельянова проинформировала, что в настоящее время первый компонент вакцины без учета ревакцинированных сделали более 234 тысяч человек. Это 58% от численности граждан, подлежащих вакцинации. Наиболее успешно прививочная кампания идет в Псковском и Себежском районах. В антилидерах — Красногородский район.

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Александр Нестерук обратил внимание, что в ведомстве прорабатывается вопрос по установлению обязательной вакцинации для совершеннолетних студентов вузов и колледжей. С соответствующим обращением в адрес Роспотребнадзора уже обратился Совет ректоров Псковской области.

Особое внимание на совещании Михаил Ведерников уделил обсуждению того, как, учитывая эпидобстановку, наиболее оптимально скорректировать действующие ограничительные меры. После проработки и обсуждения все предложения будут рассмотрены на оперативном штабе, а после этого закреплены указом губернатора.