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Общество

Темпы заболеваемости COVID-19 снижаются в Псковской области

22.11.2021 15:09|ПсковКомментариев: 0

За неделю количество больных коронавирусом людей в Псковской области уменьшилось практически на 100 случаев или 4,8%. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона. 

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в понедельник, 22 ноября, провел традиционное совещание по эпидемиологической обстановке в регионе. В обсуждении вопросов приняли участие первый заместитель Вера Емельянова, руководство регионального управления Роспотребнадзора и профильных областных комитетов и управлений.

Глава региона попросил доложить о текущей ситуации с распространением COVID-19, состоянии системы здравоохранения, ходе прививочной кампании. Главный санитарный врач Псковской области Александр Нестерук, в первую очередь, обратил внимание, что в  эпидобстановке региона отмечается положительная динамика. Если раньше специалисты фиксировали сокращение темпов прироста больных, то теперь, впервые за 11 недель, зарегистрировано реальное снижение темпов заболеваемости коронавирусной инфекцией.

Тем не менее, обратил внимание Александр Нестерук, положительные тенденции отмечаются не во всех муниципалитетах. Наиболее сложная обстановка в Пустошкинском районе, где в 3,5 раза превышен среднеобластной показатель. Губернатор поручил проанализировать ситуацию в муниципальном образовании, проверить соблюдение действующих ограничительных мер.

Председатель комитета по здравоохранению Марина Гаращенко подтвердила, что в системе здравоохранения региона отмечается снижение загрузки коечного фонда. В настоящее время в штатный режим работы переводится Новосокольническая межрайонная больница. С сегодняшнего дня больные коронавирусной инфекцией туда не госпитализируются. Таким образом, общий объем коечного фонда в регионе снижен до 1015 коек, из которых занято только 68%. «Мы видим, чем больше охват вакцинацией, тем больше снижение загрузки коечного фонда»,- заметила Марина Гаращенко.

Председатель комитета также озвучила и последние рекомендации федерального Роспотребнадзора относительно расширения охвата ПЦР-диагностикой. Согласно последним постановлениям, тестированию подлежат пациенты с любыми проявлениями вирусной инфекции, а также круг контактных лиц больного с COVID-19.

Речь зашла и о прививочной кампании, темпы которой, по замечанию губернатора, по-прежнему недостаточны. Вера Емельянова проинформировала, что в настоящее время первый компонент вакцины без учета ревакцинированных сделали более 234 тысяч человек. Это 58% от численности граждан, подлежащих вакцинации. Наиболее успешно прививочная кампания идет в Псковском и Себежском районах. В антилидерах — Красногородский район.

Александр Нестерук обратил внимание, что в ведомстве прорабатывается вопрос по установлению обязательной вакцинации для совершеннолетних студентов вузов и колледжей. С соответствующим обращением в адрес Роспотребнадзора уже обратился Совет ректоров Псковской области.

Особое внимание на совещании Михаил Ведерников уделил обсуждению того, как, учитывая эпидобстановку, наиболее оптимально скорректировать действующие ограничительные меры. После проработки и обсуждения все предложения будут рассмотрены на оперативном штабе, а после этого закреплены указом губернатора.

Теги: #Псковская область #коронавирус #пандемия
Источник: Псковская Лента Новостей
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