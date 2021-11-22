Игорь Дитрих: Введение QR-кодов считаю абсолютно правильным

Заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов, председатель комитета по труду и социальной политике Игорь Дитрих в ходе круглого стола в Общественном пресс-центре Псковской Ленты Новостей назвал абсолютно правильным введение QR-кодов, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Он напомнил, что поправки к федеральному законопроекту о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, предполагающие обязательное введение QR-кодов, обсуждались на заседании комитета по труду и социальной политике Псковского областного Собрания сегодня, 23 ноября. «Позиция комитета — поддержать», - подчеркнул Игорь Дитрих.
Игорь Дитрих подчеркнул, что пандемия повлияла на систему здравоохранения Псковской области, учитывая кадровую проблему. «Доктора, медсестры тоже болеют. Чаще всего заражаются от пациентов в стенах лечебных учреждений. Риск заразиться, выполняя ту или иную операцию, высокий. Если заболевают доктора, медсестры, то резко возрастает нагрузка на остальных», - сказал он и призвал всех, кто против QR-кодов, все-таки привиться.