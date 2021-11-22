Общество

Игорь Дитрих: Введение QR-кодов считаю абсолютно правильным

Заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов, председатель комитета по труду и социальной политике Игорь Дитрих в ходе круглого стола в Общественном пресс-центре Псковской Ленты Новостей назвал абсолютно правильным введение QR-кодов, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Я поддерживаю проект федерального закона, - отметил Игорь Дитрих. - Введение QR-кодов считаю абсолютно правильным. Заболеваемость при вакцинации будет уменьшаться».

Он напомнил, что поправки к федеральному законопроекту о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, предполагающие обязательное введение QR-кодов, обсуждались на заседании комитета по труду и социальной политике Псковского областного Собрания сегодня, 23 ноября. «Позиция комитета — поддержать», - подчеркнул Игорь Дитрих.

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«Если будем допускать людей в учреждения с QR-кодом, то будем понимать, что резко сокращаем количество возможных носителей в конкретном месте. Если у человека есть QR-код, до нуля снижается вероятность, что он будет переносить вирус высокой вирулентности. И, соответственно, время контакта с потенциальным зараженным сокращается», - пояснил вице-спикер регионального парламента.

Игорь Дитрих подчеркнул, что пандемия повлияла на систему здравоохранения Псковской области, учитывая кадровую проблему. «Доктора, медсестры тоже болеют. Чаще всего заражаются от пациентов в стенах лечебных учреждений. Риск заразиться, выполняя ту или иную операцию, высокий. Если заболевают доктора, медсестры, то резко возрастает нагрузка на остальных», - сказал он и призвал всех, кто против QR-кодов, все-таки привиться.