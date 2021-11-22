Общество

В областном Собрании обсудили поправки к федеральному законопроекту о QR-кодах

Комитет по труду и социальной политике Псковского областного Собрания рассмотрел поправки к федеральному законопроекту о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, предполагающие обязательное введение QR-кодов. Об этом шла речь на заседании комитета 23 ноября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Все наслышаны об этом законопроекте, - обратился к коллегам председатель комитета Игорь Дитрих. - Он активно обсуждается в СМИ, в интернете».

Руководитель фракции КПРФ в областном Собрании Дмитрий Михайлов в своем выступлении отметил, что попытка введения QR-кодов под видом борьбы с коронавирусом обернется «втягиванием общества в цифровой концлагерь». Он отметил, что депутаты фракции КПРФ дают отрицательное заключение на данные поправки. По словам Дмитрия Михайлова, в офис обкома КПРФ обращаются люди с просьбой голосовать против данного законопроекта.

В свою очередь заместитель председателя комитета Артур Гайдук подчеркнул, что QR-коды — это не выдумка РФ и правительства, а общемировая практика. «К самому введению QR-кодов вопросов нет. Это сможет сподвигнуть людей на вакцинацию. Вопрос к другой части — к реализации. Дело в том, что с реализацией будут большие проблемы», - сказал он и добавил, что «невозможно нормально выполнить закон», поскольку не хватает мощностей для вакцинации всех желающих, включая инвалидов.

«Мы за QR-коды, но не в таком виде, в котором они будут вводиться», - высказал позицию фракции «Яблоко» Артур Гайдук.

«Все меры, направленные на создание коллективного иммунного ответа, сохранение жизней граждан являются абсолютно оправданными, - взяла слово депутат, главный врач областной инфекционной больницы Анастасия Повторейко. - Я расцениваю QR-код как санитарный пропуск».

Она отметила, что принимала участие в совещании с министром здравоохранения, где отмечалось, что ни в одном регионе нет проблем с поставками вакцины и долгим ожиданием прививки. «Вакцины предостаточно. Перебоев с поставками нет. Желающие получают вакцинацию без листов», - сказала Анастасия Повторейко и добавила, что введение QR-кодов позволит сохранить жизни.

Заместитель председателя комитета Елена Даньшова поддержала Анастасию Повторейко. «Мне, как работнику педагогической сферы, небезразлична ситуация, которая происходит. Инфекция не щадит и детей. Чтобы создать коллективный иммунитет, нужна вакцинация. Чтобы побудить людей к вакцинации, нужны такие санитарные ужесточения в виде QR-кодов. Считаю, что это оправданно».

«Очень муссируется в СМИ, что QR-код нарушает конституционные права, хотя у нас в кармане паспорт, СНИЛС, военный билет, страховой полис и так далее, - отметил Игорь Дитрих. - По поводу политической и партийной окраски, думаю, у Дмитрия Юрьевича (Михайлова — ред.) в кармане партийный билет .Чтобы окрасить партийную принадлежность, QR-кода не требуется. Закон будет обсуждаться, будут вноситься поправки».

Игорь Дитрих напомнил, что введение QR-кодов планируется 1 февраля 2022 года, поэтому есть время, чтобы недочетов при технической реализации возникало меньше.

При этом председатель комитета добавил, что Конституция предусматривает, что каждый имеет право на жизнь. «Отдельные граждане отказываются понимать, что невакцинированные люди ставят под угрозу не только свое здоровье, но и здоровье окружающих», - резюмировал Игорь Дитрих.

После обсуждения большинство членов комитета проголосовали за вынесение данных поправок к федеральному законопроекту на предстоящую сессию регионального парламента.

Напомним, законопроект предполагает, что граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением: либо QR-кода о прививке; либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом; либо медицинского отвода от вакцинации.