Общество

Городской этап всероссийской олимпиады школьников стартовал в Пскове

Городской этап всероссийской олимпиады 2021-2022 года школьников проходит в Пскове с 22 ноября по 7 декабря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации Пскова.

В олимпиаде участвуют ученики, которые набрали установленные оргкомитетом проходные баллы на школьном этапе.

В этом году впервые на школьном этапе часть олимпиад прошла не в письменном формате, а на технологической платформе «Сириус.Курсы». Он проводился по 6 общеобразовательным предметам (физика, химия, биология, математика, информатика, астрономия) с использованием дистанционных информационно-коммуникационных технологий.

На муниципальный этап подали заявки 2 410 учащихся 7-11 классов общеобразовательных организаций Пскова. Олимпиады пройдут по 21 предмету: математике, русскому, английскому, немецкому, французскому языкам, информатике, физике, астрономии, истории, экономике, праву, обществознанию, географии, экологии, биологии, химии, литературе, искусству (мировой художественной культуре), физкультуре, технологии и основам безопасности жизнедеятельности.

Учащиеся 9-11 классов, набравшие по итогам муниципального этапа необходимое количество баллов, станут участниками регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников.

В прошлом учебном году в муниципальном этапе олимпиады приняли участие 1 715 школьников. Состязание проходило на базе 25 школ города. Победителями и призерами стали порядка 300 человек. По результатам заключительного (всероссийского) этапа олимпиады в призеры вышли три псковских школьника. Два девятиклассника показали глубокие знания биологии – это ученик Многопрофильного правового лицея №8 Олег Звонцов и ученица Гуманитарного лицея Дарья Ситникова. Обучающаяся 11-го класса Анастасия Алексеева из школы №2 стала призером олимпиады по географии, напомнили в пресс-службе городской администрации.