Александр Котов: Нет другого пути, кроме вакцинации

Нет другого пути, кроме вакцинации, сказал председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов в ходе круглого стола в Общественном пресс-центре Псковской Ленты Новостей, посвященного обсуждению федеральной инициативы о применении QR-кодов, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Спикер регионального парламента подчеркнул, что власть вынуждена занимать твердую позицию, чтобы сохранить жизни и здоровье людей.
«Лучше сделать прививку и гарантированно себя обезопасить. Мы не можем сейчас найти выход из этой ситуации, кроме как наращивать темпы вакцинации. Ограничительные меры для того, чтобы предотвратить распространение заболевания», - сказал Александр Котов.
Председатель областного Собрания депутатов рассказал, что в законодательные органы субъектов страны направлено более 800 обращений граждан «под копирку» с требованиями, чтобы парламент не поддерживал введение QR-кодов. «Этим людям кажется, что они представляет 80% страны. Ничего подобного. Обращения рассылают во все законодательные органы, чтобы создать впечатление массовости. Сейчас здравомыслящие давно поняли: чтобы обезопасить себя и близких, избежать смерти — это вакцинация», - добавил Александр Котов.