Общество

Генеральный совет ФНПР обсудил дальнейшую работу по кадровому укреплению

Председатель псковского облсовпрофа Игорь Иванов принял участие в совещании членов Генерального совета и руководителей членских организаций ФНПР под председательством Михаила Шмакова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе облсовпрофа.

В ходе заседания Генерального совета участники обсудили общественно-политическую работу и социальные сети, а также провели анализ информационных ресурсов членских организаций. Кроме того, Игорь Иванов принял участие в работе постоянной комиссии Генерального совета ФНПР по организационной работе и кадровой политике, комиссии по собственности профсоюзов, в ходе которой были подняты вопросы о работе, проводимой профсоюзами по укреплению организации, и о перспективах дальнейшего развития и выполнения решений коллегиальных органов ФНПР.

«Надо отметить, что Псковский облсовпроф ведет информационную работу на высоком уровне, мы взаимодействием практически со всеми СМИ региона. Есть, что перенять у коллег, будем развивать информационную работу, без этого мы не сможем, и дальше в полной мере проводить работу по организационному и кадровому укреплению. Что касается взаимодействия и укрепления профсоюзов – мы целиком и полностью “за”. В консолидации усилий, в межрегиональном и межотраслевом профсоюзном сотрудничестве – будущее профдвижения», – отметил Игорь Иванов в ходе мероприятия.