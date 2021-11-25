Общество

Для исполнения нацпроектов Псковской области нужно реализовывать 600 млн рублей в неделю

Псковская область опустилась в рейтинге регионов по исполнению национальных проектов с 4 на 8 место. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в ходе совещания по реализации национальных проектов, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

В совещании приняли участие заместители губернатора, председатели профильных комитетов администрации региона, а также главы районных администраций.

«Впереди очередной авральный декабрь. Жаль, что опять нам придется совершать трудовые подвиги в конце года. Это ненадежно и может подвести всю нашу команду» - выступил глава региона.

Михаил Ведерников отметил, что в настоящее время «еще не дошли» 200 миллионов рублей по проекту «Жилье и городская среда», тем не менее, если прибавить это, показатель все равно будет ниже, чем за аналогичный период в прошлом году. Чтобы успешно завершить все нацпроекты до 25 декабря, необходимо еженедельно реализовывать 600 миллионов рублей, подчеркнул Михаил Ведерников.

Однако, по словам губернатора, с момента прошлого совещания удалось вывести ряд объектов из категории «проблемных».

«Мы решили вопросы почти со всеми ФОКОТами. Рассчитываю, что мы завершим в этом году то, что планировалось. Кроме того, хорошее кассовое исполнение у строящейся школы на улице Юбилейной в Пскове. За это нужно поблагодарить администрацию города», - рассказал Михаил Ведерников.

По словам главы региона, на 98% удалось закончить строительство автодороги Печоры - Лавры благодаря своевременному расторжению договора с недобросовестным подрядчиком.

«Хорошо, что список проблемных объектов не пополнился новыми. Нам предстоит уделить максимум внимания существующим. Сегодня хочу услышать конкретные пункты планов по дальнейшей работе с ними», - заключил псковский губернатор.