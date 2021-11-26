Общество

В Псковской области за сутки выявили 236 случаев заражения COVID-19

236 случаев COVID-19 выявили в Псковской области за прошедшие сутки, всего - 65 337, сообщил губернатор Михаил Ведерников.

«Эпидситуация сохраняет тенденцию к улучшению, но мы по-прежнему остаемся в десятке регионов с наиболее высоким уровнем заболевания в России», - написал губернатор в своем инстаграм-аккаунте. Дальнейшие действия по недопущению распространения коронавируса власти планируют обсудить сегодня, 26 ноября, в ходе заседания оперштаба по борьбе с COVID-19.

За все время пандемии от новой инфекции в регионе избавились 56 187 человек (+276), умерли 1048 пациентов.

Всего специалисты провели 654 384 исследования на коронавирус, в том числе вчера сделали 1958 тестов.