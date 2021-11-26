Общество

В псковском «Акваполисе» продолжается «Черная пятница»

В торгово-развлекательном центре «Акваполис» продолжается акция «Черная пятница». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации ТРК.

«В магазинах скидка до 70%! Чтобы было проще сориентироваться, мы подготовили для вас каталог наиболее привлекательных предложений! Смотрите и выбирайте то, что вам будет интересно», - отметили в администрации.

Каталог скидок:

магазин «Манго» - скидка 50% на выборочные модели;

магазин «Calzedonia» - скидки до 50%;

магазин «Линии любви» - скидки до 70%;

магазин «Рив Гош» - скидки до 60%;

магазин «Colin's» - скидка 30%;

магазин «Zolla» - скидки до 70%;

магазин «ABC shoe market» - скидки до 70%;

магазин «Betty Barclay» - до минус 70%;

магазин «Guess» - до минус 70%;

магазин «Rabe» - до минус 70%;

магазин «WoolHouse» - до минус 30%;

магазин «Московского ювелирного завода» - до минус 70%;

магазин «Kari» - скидка до 70%;

магазин «Kari Kids» - скидка до 70%;

магазин «Беллона» - скидка до 70%;

салон «585*Золотой/Золотой» - скидка до 80%;

магазин «Pandora» - скидка 50%;

магазин «Mark Formelle» - 4 вещи по цене 3-х;

магазин «Bershka» - скидка 20% на все;

аквапарк «Акваполис» - предпродажа билетов на декабрь по 600 рублей;

магазин «Дом и Сон» - скидка до 70%;

магазин «O’stin» - скидки до 50%;

магазин «Fun Day» - скидки до 50%;

магазин «Твое» - скидки до 70%;

магазин «Elis» - скидки до 50%;

магазин «Gloria Jeans» - скидки до 80%;

магазин «Книжица» - скидка 20%;

и другие.

«Спешите на отличный шоппинг!» - пригласили в администрации. ТРК «Акваполис» работает с 10.00 до 21.00