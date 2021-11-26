В псковском «Акваполисе» продолжается «Черная пятница»

В торгово-развлекательном центре «Акваполис» продолжается акция «Черная пятница». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации ТРК.
«В магазинах скидка до 70%! Чтобы было проще сориентироваться, мы подготовили для вас каталог наиболее привлекательных предложений! Смотрите и выбирайте то, что вам будет интересно», - отметили в администрации.
Каталог скидок:
- магазин «Манго» - скидка 50% на выборочные модели;
- магазин «Calzedonia» - скидки до 50%;
- магазин «Линии любви» - скидки до 70%;
- магазин «Рив Гош» - скидки до 60%;
- магазин «Colin's» - скидка 30%;
- магазин «Zolla» - скидки до 70%;
- магазин «ABC shoe market» - скидки до 70%;
- магазин «Betty Barclay» - до минус 70%;
- магазин «Guess» - до минус 70%;
- магазин «Rabe» - до минус 70%;
- магазин «WoolHouse» - до минус 30%;
- магазин «Московского ювелирного завода» - до минус 70%;
- магазин «Kari» - скидка до 70%;
- магазин «Kari Kids» - скидка до 70%;
- магазин «Беллона» - скидка до 70%;
- салон «585*Золотой/Золотой» - скидка до 80%;
- магазин «Pandora» - скидка 50%;
- магазин «Mark Formelle» - 4 вещи по цене 3-х;
- магазин «Bershka» - скидка 20% на все;
- аквапарк «Акваполис» - предпродажа билетов на декабрь по 600 рублей;
- магазин «Дом и Сон» - скидка до 70%;
- магазин «O’stin» - скидки до 50%;
- магазин «Fun Day» - скидки до 50%;
- магазин «Твое» - скидки до 70%;
- магазин «Elis» - скидки до 50%;
- магазин «Gloria Jeans» - скидки до 80%;
- магазин «Книжица» - скидка 20%;
- и другие.
«Спешите на отличный шоппинг!» - пригласили в администрации. ТРК «Акваполис» работает с 10.00 до 21.00