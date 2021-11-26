Общество

Псковские энергетики работают в режиме повышенной готовности из-за метели

Филиалы ПАО «Россети Северо-Запад» в Псковской и Новгородской областях перешли в режим повышенной готовности, сообщает в субботу пресс-служба компании.

«В Псковской и Новгородской областях сильный снегопад, метели. Филиалы «Россети Северо-Запад» в регионах работают в режиме повышенной готовности. 211 аварийных бригад и 258 единиц техники готовы к оперативному восстановлению электроснабжения», - говорится в сообщении.

Отмечается, что 79 дизельных генераторов общей мощностью 4,1 МВт в случае необходимости обеспечат резервное энергоснабжение социально значимых объектов.

По данным пресс-службы, непогода сохранится до воскресенья.