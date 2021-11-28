Общество

Михаил Ведерников поблагодарил матерей за нежность, заботу и мудрость

С Днем матери поздравил жительниц Псковской области губернатор Михаил Ведерников. Пост он разместил в своем инстаграм-аккаунте.

Фото: инстаграм-аккаунт Михаила Ведерникова

«От всей души поздравляю с Днем матери всех мам, бабушек и прабабушек! Спасибо вам за бесконечную любовь и нежность, за тяжелый труд без выходных и отпусков, за заботу и мудрость. Каждая мама совершила достойный уважения и благодарности подвиг. Мы всегда будем ценить и радовать вас! Спасибо вам за все! С праздником!» - написал Михаил Ведерников.

День матери отмечается в России сегодня, 28 ноября.