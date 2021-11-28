Общество

Более 75% участников опроса ПЛН не считают нужным бороться с антиваксерами

Более 75% участников опроса ПЛН не считают нужным бороться с антиваксерами и их пропагандой. Это следует из опроса на сайте ПЛН, участниками которого стали 1095 человек.

76% опрошенных посчитали, что бороться с антиваксерами не нужно, поскольку самостоятельно принимать решения о своем здоровье - это право каждого человека.

Вторым по популярности стал ответ с предложением ввести административную ответственность для антипрививочников. Его поддержали 8% голосующих. При этом почти 3% респондентов заняли более радикальную позицию и выступили за введение уголовной ответственности за уклонение от вакцинации.

Поровну (чуть больше 4% голосов) набрали такие варианты ответов, как «Таких людей нужно по-максимуму изолировать от общества» и «Нужно не наказывать, а переубеждать, усилив профилактику и пропаганду».

Около 4% участников опроса отметили, что им тема вакцинации уже надоела.

Менее 1% читателей ПЛН отдали голоса за варианты «Нет, достаточно введенных QR-кодов» и «Мне все равно».

Сейчас на сайте ПЛН стартовал новый опрос: «Считаете ли вы себя счастливыми человеком?».