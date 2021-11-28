Общество

Великолукские полицейские спасли котенка в «нештатной ситуации»

Сотрудники ОМВД России по городу Великие Луки сняли с дерева котенка, который сам не мог спуститься вниз. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе великолукского ОМВД России.

Капитан полиции Сергей Никитин и старший лейтенант полиции Артур Харитонов во время совместных рейдовых мероприятий, проходя по улице Сибирцева, услышали жалобное мяуканье. Оказалось, что высоко на дереве сидел маленький котенок.

Полицейские, действуя в «нештатной ситуации», использовали автовышку, предоставленную им директором управляющей компании «На Ловати» Светланой Красильниковой. Артур Харитонов поднялся на ней к животному и снял его с ветки. После чего Пушистика, как они его назвали, накормили и нашли для него дом.