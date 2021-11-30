Борис Елкин проконтролировал уборку снега в Пскове

Глава администрации города Пскова Борис Елкин во время утреннего объезда проконтролировал уборку снега в городе. Об этом сити-менеджер сообщил в Instagram.
Фото здесь и далее: Инстаграм-аккаунт Бориса Елкина
«Снова объехал город, чтобы оценить обстановку. Ситуация непростая. Снег шел всю ночь. Последствия снегопада убирали, не останавливаясь. За ночную смену общий пробег спецтехники составил почти 2 тысячи километров!» - отметил Борис Елкин.
С утра для оперативной расчистки путей передвижения пешеходов и посадочных площадок на автобусных остановках подключились ручные бригады. Уборочная техника по-прежнему находится в работе.
«Из-за непогоды видимость на дорогах плохая. Водителей призываю соблюдать скоростной режим и дистанцию, а пешеходам советую осторожно переходить проезжую часть. Будьте предельно внимательны!» - заключил глава администрации Пскова.