Активистки «Женского движения Единой России» поздравили бойцов псковского госпиталя с Днём Победы

Накануне Дня Победы представители Псковского регионального отделения «Женского движения Единой России» посетили военнослужащих, проходящих лечение и реабилитацию в военном госпитале Пскова. Визит стал частью традиционной акции, когда перед значимыми государственными праздниками активистки и волонтёры приходят к бойцам, чтобы вручить им подарки и выразить искреннюю благодарность, сообщили Псковской Ленте Новостей в реготделении «Единой России».



Ежегодно накануне Дня Победы, Дня защитника Отечества, Дня Воздушно-десантных войск и других памятных дат участницы проекта организуют встречи с военнослужащими. Для многих недавно прибывших в госпиталь такие визиты становятся не просто знаком внимания, а настоящей эмоциональной поддержкой, напоминающей о том, что их мужество не остаётся незамеченным.

«Здравствуйте, наши любимые защитники. С наступающим праздником Великой Победы! Для Пскова это самый главный праздник. Псковская земля помнит тяжелейшие годы войны: здесь, в партизанском крае, из Дедовичского района в блокадный Ленинград уходил «обоз жизни», спасший миллионы. Здесь были сожжены сотни деревень, действовали лагеря, а Великие Луки по праву называли Малым Сталинградом. Мы пережили страшные времена, и именно поэтому 9 Мая для нас — дата и трагическая, и самая счастливая», – отмечает региональный координатор партийного проекта «Женское движение Единой России» Наталья Юрченко.

Она вспомнила рассказ ветерана, встречавшего Победу под Берлином в цветущем мае 1945 года, и подчеркнула главную цель визита: «Как женщины, мы хотим подарить вам тепло ваших родных, мам, жён, сестёр и детей. Пусть оно будет с вами всегда. Низкий вам поклон, дорогие мужчины».

Подготовкой подарков и поздравительных конвертов занимались жители Псковского округа всех возрастов. «В этом деле участвовали и дети, и взрослые, и старшее поколение. Мы прекрасно понимаем: День Победы – праздник священный для каждой семьи. Наши деды и прадеды завоевали мир ценой своих жизней, и сегодня у поколения Победителей есть достойная смена — те, кто вновь защищает страну», — комментирует глава Псковского муниципального округа, секретарь местного отделения «Единой России» Наталья Фёдорова.

Волонтёры и творческие коллективы Псковского округа подготовили для военнослужащих подарки, сувениры и открытки с тёплыми словами. Многие бойцы, проходящие курс реабилитации, с благодарностью принимали внимание гостей. В госпитале царила атмосфера искреннего общения: звучали песни, вспоминались истории из семейных архивов, рассказали в пресс-службе.

Посещение госпиталя стало ещё одним шагом в сохранении преемственности поколений и укреплении связи между обществом и защитниками Родины. «Женское движение Единой России» подтвердило, что память о Победе жива не только в книгах и на монументах, но и в ежедневной поддержке тех, кто сегодня продолжает великое дело своих предков.



«С наступающим Днём Победы, дорогие бойцы! Низкий вам поклон, крепкого здоровья и скорейшего возвращения домой», — добавляют представители движения.