Суд отказался ужесточать наказание островичу за угрозу убийством

Островский городской суд не нашел оснований для удовлетворения представления государственного обвинителя по делу об угрозе убийством, сообщили Псковской Ленте Новостей в объединенной пресс-службе судов Псковской области. 

Фото: объединенная пресс-служба судов Псковской области

И. о. мирового судьи судебного участка №21 Островского района от 17 февраля осудил ранее неоднократно судимого местного жителя по части 1 статьи 119 УК РФ (угроза убийством, если имелись основания опасаться осуществления этой угрозы), с применением статьи 73 УК РФ, к 10 месяцам лишения свободы условно, с испытательным сроком 2 года.

В апелляционном представлении государственный обвинитель, не оспаривая квалификацию содеянного и виновность осужденного в совершении инкриминируемого преступления, просил изменить приговор по мотиву неправильного применения уголовного закона и несправедливости приговора ввиду чрезмерной мягкости наказания, просил назначить отбывание наказания в исправительной колонии строгого режима.

Суд, проверив материалы уголовного дела, не нашел оснований для усиления назначенного наказания, нарушений уголовного или уголовно-процессуального закона мировым судьей не допущено.

Апелляционным постановлением Островского городского суда приговор мирового судьи оставлен без изменения, апелляционное представление государственного обвинителя - без удовлетворения.

