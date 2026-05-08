В Великих Луках прошёл концерт под окнами 102-летнего ветерана Марии Сизовой

Накануне праздника Великой Победы под окнами ветерана Великой Отечественной войны - 102-летней Марии Сизовой прошел концерт. В знак безграничной благодарности за героизм Марии Сизовой также вручили букеты цветов и поздравления от имени губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, Великолукской городской Думы и партии «Единая Россия», сообщили Псковской Ленте Новостей в гордуме.

В годы Великой Отечественной войны Мария Сизова служила страшим фельдшером. В ноябре 1942 года участвовала в освобождении Великих Лук, после чего ее медчасть передислоцировали под Сталинград. Там она, будучи совсем юной девушкой, выносила раненных бойцов с поля боя. В ходе боевых действий Мария Сизова и сама была ранена, но покинула поле боя только после приказа командира.

Мария Сизова стойко перенесла все тяготы и испытания, выпавшие на ее долю, никогда не теряла силы духа и сегодня сохраняет оптимизм. За фронтовые заслуги награждена медалями «За освобождение Варшавы», «За боевые заслуги», «За отвагу», «За оборону Сталинграда». В знак вечной благодарности за самоотверженность и доблесть для нее прозвучали мелодии фронтовых лет в исполнении солистов творческих коллективов города.



Со словами поздравлений к ветерану обратились депутаты Великолукской городской Думы Дмитрий Кравченко и Александр Терентьев.

«В первую очередь, это долг каждого — уделять внимание ветеранам, особенно в преддверии такого значимого события для всей страны, для каждого из нас — Дня Победы. А Мария Дмитриевна и её судьба — это живое свидетельство величия подвигов поколения Победителей, доблести нашего народа. Мы уже традиционно её поздравляем. Для нас это уже личное и очень трогательное мероприятие. Хочется пожелать ей здоровья и долгих лет, передать самые искренние поздравления ей лично, ее близким и ветеранам всей нашей страны», — сказал Александр Терентьев.

Также Марию Сизову в преддверии Дня Победы поздравили представители Великолукского межрайонного филиала Псковской областной клинической больницы во главе с заместителем главного врача-руководителем филиала Денисом Цветковым, сообщили представители больницы на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

