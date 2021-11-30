Общество

Снижение уровня заболеваемости отметили участники совещания по эпидобстановке в Псковской области

Снижение уровня заболеваемости отметили участники совещания по эпидобстановке в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников во вторник, 30 ноября, провел очередное совещание, посвященное эпидемиологической обстановке в регионе. В нем приняли участие первый заместитель губернатора Вера Емельянова, руководитель регионального управления Роспотребнадзора Александр Нестерук и председатель областного комитета по здравоохранению Марина Гаращенко.

В Псковской области отмечается положительная динамика в сокращении уровня заболеваемости, что отражается и на некотором снижении загрузки стационаров лечебных учреждений. Сейчас коечный фонд сокращен до 890 мест. Под оказание плановой медицинской помощи населению возвращены мощности Порховской и Новосокольнической межрайонных больниц. В настоящее время в Псковской области с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция» находится на лечении более 5,2 тысяч человек, из которых 92% лечатся амбулаторно.

Тем не менее, Марина Гаращенко заметила, что нагрузка на медицинских специалистов остается по-прежнему очень высокой. В качестве примера она привела ковид-бригады, каждая из которых в среднем за смену обслуживает более 100 пациентов. Всего в регионе ежедневно работают 57 таких специализированных бригад. На помощь медикам в учреждения здравоохранения региона привлекаются студенты ПсковГУ и медколледжей. Для поддержки псковских коллег в регион прибыли пять ординаторов академии имени Мечникова.

Глава региона напомнил, что для сохранения положительной тенденции в борьбе с распространением коронавируса необходима реализация целого комплекса мероприятий, в числе которых — соблюдение ограничительных мер, а также вакцинация населения.

На сегодняшний день первый компонент прививки получили свыше 243 тысяч человек, что превышает 60% от подлежащих вакцинации. Полностью курс вакцинации завершили более 228 тысяч жителей региона. Ревакцинировать удалось более 21 тысячи человек. Глава региона заметил, что темпы вакцинации от COVID-19 и гриппа не должны снижаться, поэтому необходимо усилить информационную работу. Категории, которые нуждаются в особой иммунной защите, — беременные женщины и пожилые граждане.

Напомним, в Псковской области стационарные пункты вакцинации против новой коронавирусной инфекции COVID-19 и гриппа развернуты во всех районах и городских округах на базе медицинских организаций. Дополнительно действуют мобильные пункты и выездные бригады. Для удобства граждан пункты вакцинации работают в торговых и развлекательных центрах Пскова и Великих Лук. Не так давно Губернатор Михаил Ведерников проконтролировал работу одного из них, открытого в торговом центре в районе Запсковье областной столицы.