Общество

Главную новогоднюю ель в Пскове установят до 20 декабря

Главную новогоднюю ель в Пскове установят до 20 декабря. Об этом сообщил глава городской администрации Борис Елкин на встрече с журналистами сегодня, 1 декабря.

«Центральную елку должны установить до 15-20 декабря», - сказал сити-менеджер и добавил, что, возможно, на день будет ограничено движение на Октябрьской площади для монтажа ели.

Также новогодние деревья появятся в сквере на Четырех углах и в парке на пересечении улицы Труда и проспекта Энтузиастов.

Борис Елкин рассказал, что в этом году планируется по-новогоднему украсить Детский и Финский, Мирожский парки, площадь Ленина, улицу Пушкина и другие популярные общественные пространства.

Парк Строителей украшать не планируется, добавил глава городской администрации.